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Домагання щодо вихованців волинського притулку: відкрито провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом інформації про насильство щодо вихованців притулку в Рожищі Волинської області. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції України, передає УНН.

"Сьогодні, 2 серпня, до поліції надійшло повідомлення про те, що у дитячому притулку в Рожищенському районі персонал закладу застосовує до вихованців фізичне насильство. Про це стало відомо під час планової перевірки установи Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини", - йдеться в повідомленні.

За вказаною інформацією правоохоронці розпочали кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) і ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження).

Наразі поліцейські з’ясовують обставини події.

Нагадаємо, у Волинській області троє дітей, які знаходяться у місцевому притулку для неповнолітніх, заявили про сексуальні домагання з боку керівництва установи. Таким чином, керівника притулку відсторонили

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