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"Должны потерпеть": в Верховной Раде рассказали, почему в Украине не будут ремонтировать дороги

"Должны потерпеть": в Верховной Раде рассказали, почему в Украине не будут ремонтировать дороги

Киев  •  УНН

 • 482 просмотра

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Верховная Рада сообщила об отсутствии средств на ремонт дорог, удаленных от фронта. Финансирование получат только критические ремонты в прифронтовых районах на сумму 12,6 млрд грн.

Восстановление дорог в прифронтовых районах остается приоритетом, тогда как ремонт удаленных от боевых действий дорог откладывается из-за нехватки средств. Об этом заявила член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры и председатель подкомитета по вопросам безопасности дорожного движения и безопасности на транспорте Оксана Савчук в эфире телемарафона, передает УНН.

Если мы говорим о прифронтовых дорогах, то на их возрождение деньги нужны однозначно, но если мы говорим о дальних дорогах, которые далеко от боевых действий, то на это средств мы не выделяем. Должны потерпеть и делать только экстренные капремонты на дорогах государственного значения

- сказала Савчук.

По ее словам, средства есть только для критических ремонтов дорог.

На следующий год имеем незначительные деньги. По состоянию на сегодня имеем средства, чтобы закрыть только критические ситуации в прифронтовых и фронтовых городах

- добавила она.

Напомним 

Ранее в проекте государственного бюджета на 2025 год было предусмотрено более 43 млрд грн на дорожный фонд, что вызвало недовольство из-за несоответствия обещаниям.

Уже позже премьер министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что дорожный фонд в 2025 году финансироваться не будет, но на ремонт участков, важных для обороны и функционирования экономики государства, выделят 12,6 млрд грн. 

Кабмин выделил более 120 миллионов гривен на ремонт и модериназацию больниц26 сент. 2024, 17:32 • 22636 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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