"Должны потерпеть": в Верховной Раде рассказали, почему в Украине не будут ремонтировать дороги
Киев • УНН
Верховная Рада сообщила об отсутствии средств на ремонт дорог, удаленных от фронта. Финансирование получат только критические ремонты в прифронтовых районах на сумму 12,6 млрд грн.
Восстановление дорог в прифронтовых районах остается приоритетом, тогда как ремонт удаленных от боевых действий дорог откладывается из-за нехватки средств. Об этом заявила член Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры и председатель подкомитета по вопросам безопасности дорожного движения и безопасности на транспорте Оксана Савчук в эфире телемарафона, передает УНН.
Если мы говорим о прифронтовых дорогах, то на их возрождение деньги нужны однозначно, но если мы говорим о дальних дорогах, которые далеко от боевых действий, то на это средств мы не выделяем. Должны потерпеть и делать только экстренные капремонты на дорогах государственного значения
По ее словам, средства есть только для критических ремонтов дорог.
На следующий год имеем незначительные деньги. По состоянию на сегодня имеем средства, чтобы закрыть только критические ситуации в прифронтовых и фронтовых городах
Напомним
Ранее в проекте государственного бюджета на 2025 год было предусмотрено более 43 млрд грн на дорожный фонд, что вызвало недовольство из-за несоответствия обещаниям.
Уже позже премьер министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что дорожный фонд в 2025 году финансироваться не будет, но на ремонт участков, важных для обороны и функционирования экономики государства, выделят 12,6 млрд грн.
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