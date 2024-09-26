Кабмин выделил более 120 миллионов гривен на ремонт и модериназацию больниц
Киев • УНН
Кабмин выделил более 120 млн грн на ремонт больниц и автономное водоснабжение. Средства направлены на обеспечение работы системы здравоохранения в условиях возможных отключений коммунальных услуг в 2024-2025 годах.
Кабинет министров перераспределил более 120 млн гривен на обеспечение устойчивого функционирования системы общественного здоровья в осенне-зимний период 2024-2025 годов, в частности, во время возможных длительных отключений централизованного электро-, тепло- и водоснабжения. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.
Детали
Перераспределяем средства на нужды медицины. Более 120 млн гривен пойдут на ремонты больниц и на установку автономных источников водоснабжения
Дополнение
Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук уточнил, что Кабмин осуществил перераспределение 120 млн. 196,6 тыс. гривен, предусмотренных Министерству здравоохранения по программе «Общественное здоровье и меры борьбы с эпидемиями», и направил указанные средства на расходы развития для обеспечения устойчивого функционирования системы общественного здоровья в осенне-зимний период 2024-2025 годов, в частности, во время возможных длительных отключений централизованного электро-, тепло- и водоснабжения.
Напомним,
Украина получила 23 автомобиля скорой помощи от ВОЗ при поддержке USAID и правительства Германии. Машины уже распределены между региональными центрами экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.