Кабмін виділив понад 120 мільйонів гривень на ремонт і модеріназацію лікарень
Київ • УНН
Кабмін виділив понад 120 млн грн на ремонт лікарень та автономне водопостачання. Кошти спрямовані на забезпечення роботи системи охорони здоров'я в умовах можливих відключень комунальних послуг у 2024-2025 роках.
Кабінет міністрів перерозподілив понад 120 млн гривень на забезпечення сталого функціонування системи громадського здоровʼя в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, зокрема, під час можливих тривалих відключень централізованого електро-, тепло- та водопостачання. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Деталі
Перерозподіляємо кошти на потреби медицини. Понад 120 млн гривень підуть на ремонти лікарень та на встановлення автономних джерел водопостачання
Доповнення
Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук уточнив, що Кабмін здійснив перерозподіл 120 млн. 196,6 тис. гривень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя за програмою "Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями", та направив вказані кошти на видатки розвитку задля забезпечення сталого функціонування системи громадського здоровʼя в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, зокрема, під час можливих тривалих відключень централізованого електро-, тепло- та водопостачання.
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