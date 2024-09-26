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Кабмін виділив понад 120 мільйонів гривень на ремонт і модеріназацію лікарень

Кабмін виділив понад 120 мільйонів гривень на ремонт і модеріназацію лікарень

Київ • УНН

 • 22800 перегляди

Кабмін виділив понад 120 млн грн на ремонт лікарень та автономне водопостачання. Кошти спрямовані на забезпечення роботи системи охорони здоров'я в умовах можливих відключень комунальних послуг у 2024-2025 роках.

Кабінет міністрів перерозподілив понад 120 млн гривень на забезпечення сталого функціонування системи громадського здоровʼя в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, зокрема, під час можливих тривалих відключень централізованого електро-, тепло- та водопостачання. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Деталі

Перерозподіляємо кошти на потреби медицини. Понад 120 млн гривень підуть на ремонти лікарень та на встановлення автономних джерел водопостачання

- сказав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук уточнив, що Кабмін здійснив перерозподіл 120 млн. 196,6 тис. гривень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя за програмою "Громадське здоров'я та заходи боротьби з епідеміями", та направив вказані кошти на видатки розвитку задля забезпечення сталого функціонування системи громадського здоровʼя в осінньо-зимовий період 2024-2025 років, зокрема, під час можливих тривалих відключень централізованого електро-, тепло- та водопостачання.

Нагадаємо

Україна отримала 23 автомобілі швидкої допомоги від ВООЗ за підтримки USAID та уряду Німеччини. Автівки вже розподілені між регіональними центрами екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Павло Башинський

Павло Башинський

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