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Доля проблемных кредитов в банках снизилась, но еще не достигла довоенного уровня - НБУ

Доля проблемных кредитов в банках снизилась, но еще не достигла довоенного уровня - НБУ

Киев  •  УНН

15:03 • 1580 просмотра

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За 9 месяцев 2024 года доля неработающих кредитов в банках Украины сократилась до 32,3%, что на 5% меньше чем на начало года. Без учета долгов ПриватБанка и старых долгов доля NPL составляет 20,9%.

Доля неработающих кредитов (NPL) в банках сократилась за девять месяцев 2024 года до 32%, но все еще выше уровня довоенного 2021 года, когда составляла 30%, свидетельствуют данные НБУ, пишет УНН.

Детали

По данным НБУ на 1 октября 2024 года доля NPL в банковском секторе сократилась до 32,3% или на 5 п.п. по сравнению с показателем по состоянию на начало года. Объем NPL сократился на 6,9 млрд грн до 415,5 млрд грн.

Без учета долгов бывших владельцев ПриватБанка и старых долгов (времен до оздоровления банковской системы во время кризиса 2015-2017 годов) доля NPL в банковской системе - 20,9%.

Ключевыми факторами положительной динамики в Нацбанке назвали.

  • дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества, учитывая постепенное восстановление спроса на кредиты и улучшение условий кредитования, в частности снижение кредитных ставок до уровня, который был в конце «доковидного» 2019 года. За девять месяцев 2024 года объем валовых кредитов в банковской системе вырос на 154 млрд грн или на 13,6%. 
  • списание неработающих кредитов, прежде всего розничных, доля NPL в которых за это время снизилась на 5,9 п. п. до 17,6%. В то же время улучшилось качество урегулирования и корпоративных долгов - доля NPL в кредитах бизнеса сократилась на 3,4 п. п. до 40,7%.

"Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков", - сообщили в НБУ.

Дополнение

Рост объема неработающих кредитов (NPL) наблюдался с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года. 

До полномасштабного вторжения россии в Украину доля неработающих кредитов (NPL) в украинских банках стало сокращаться с 2018 года (с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года).

Доля NPL в кредитном портфеле сократилась за 2021 год на 11 в. п. - с 41% на 1 января 2021 года до 30% на 1 января 2022 года.

Как банки урегулируют неработающие кредиты? Самыми распространенными инструментами работы банков с NPL, по данным НБУ, являются внесудебные реструктуризации. Они призваны смягчить долговую нагрузку на клиента и дать ему возможность восстановить платежеспособность.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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