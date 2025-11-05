ukenru
Графики отключений электроэнергии
Доллар дорожает, евро дешевеет: НБУ установил официальный курс на 5 ноября

Киев • УНН

 • 130 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 5 ноября в 42,07 гривны, что на 3 копейки больше. Курс евро составляет 48,33 гривны, а злотого — 11,35 гривны.

Доллар дорожает, евро дешевеет: НБУ установил официальный курс на 5 ноября

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 5 ноября. По сравнению с прошлым днем стоимость доллара США повысилась на 3 копейки и составляет 42,07 гривны. Об этом говорится на официальном сайте НБУ, передает УНН.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,0725 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,3329 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,3531 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 среды:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,80-42,22 грн, евро по 48,17-48,80 грн, злотый по 11,10 -11,80 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,05-42,08 грн/долл. и 48,29-48,31 грн/евро.

      Напомним

      Совет ЕС одобрил пятый транш объемом 1,8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это направлено на укрепление финансовой стабильности Украины и поддержку функционирования ее государственного управления.

