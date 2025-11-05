Долар дорожчає, євро дешевшає: НБУ встановив офіційний курс на 5 листопада

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 5 листопада. У порівнянні з минулим днем вартість долара США підвищилася на 3 копійки і становить 42,07 гривні. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ, передає УНН.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,0725 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,3329 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,3531 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

у банках долар торгується за курсом 41,80-42,22 грн, євро за 48,17-48,80 грн, злотий за 11,10 -11,80 грн;

на міжбанку курси становлять 42,05-42,08 грн/дол. та 48,29-48,31 грн/євро.

Нагадаємо

Рада ЄС схвалила п'ятий транш обсягом 1,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Це спрямовано на зміцнення фінансової стабільності України та підтримку функціонування її державного управління.

Нацбанк випустив нову памʼятну монету "Рік Коня"