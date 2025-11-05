ukenru
4 листопада, 18:53 • 20791 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
4 листопада, 18:07 • 46973 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
4 листопада, 17:53 • 35929 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
4 листопада, 17:22 • 35440 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
4 листопада, 15:06 • 33718 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
4 листопада, 14:17 • 48043 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
4 листопада, 13:39 • 43725 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 19539 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 18636 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15873 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Долар дорожчає, євро дешевшає: НБУ встановив офіційний курс на 5 листопада

Київ • УНН

 • 352 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 5 листопада у 42,07 гривні, що на 3 копійки більше. Курс євро становить 48,33 гривні, а злотого — 11,35 гривні.

Долар дорожчає, євро дешевшає: НБУ встановив офіційний курс на 5 листопада

Національний банк України встановив офіційний курс валют на вівторок, 5 листопада. У порівнянні з минулим днем вартість долара США підвищилася на 3 копійки і становить 42,07 гривні. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ, передає УНН.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,0725 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,3329 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,3531 грн. за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 середи:

  • у банках долар торгується за курсом 41,80-42,22 грн, євро за 48,17-48,80 грн, злотий за 11,10 -11,80 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,05-42,08 грн/дол. та 48,29-48,31 грн/євро.

      Нагадаємо

      Рада ЄС схвалила п'ятий транш обсягом 1,8 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Це спрямовано на зміцнення фінансової стабільності України та підтримку функціонування її державного управління.

      Нацбанк випустив нову памʼятну монету "Рік Коня" 04.11.25, 04:42 • 10312 переглядiв

      Віта Зеленецька

      Економіка
      Державний бюджет
      Злотий
      Національний банк України
      Європейська рада
      Україна