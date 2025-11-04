ukenru
3 листопада, 17:51 • 14054 перегляди
Завтра у низці регіонів України вимикатимуть світло: коли і скільки черг
Ексклюзив
3 листопада, 16:38 • 40265 перегляди
На чому можна заощадити при вихованні дитини під час війни: лайфхаки для мам малечі від 0 до 16 роківPhoto
3 листопада, 15:27 • 29383 перегляди
Судді, яка вчинила смертельну ДТП на Прикарпатті, обрали запобіжний захід
Ексклюзив
3 листопада, 14:53 • 31524 перегляди
Пахне радянським минулим: економіст розповів, чому не варто скорочувати кількість аптек в Україні
3 листопада, 14:21 • 28002 перегляди
Що буде з допомогою Україні від ЄС у наступних роках і чи є зв'язок з МВФ - відповідь Єврокомісії
Ексклюзив
3 листопада, 14:12 • 35791 перегляди
Незадекларована співмешканка та каблучка за 700 тисяч гривень: НАЗК має перевірити спосіб життя в.о. ректора ДБТУ Андрія КудряшоваPhoto
3 листопада, 13:44 • 17528 перегляди
Чому графіки відключень світла можуть змінюватися протягом дня: у Міненерго дали роз'яснення
Ексклюзив
3 листопада, 13:00 • 15339 перегляди
Рівень вакцинації дітей в Україні залишається нижчим за рекомендований
3 листопада, 08:56 • 29418 перегляди
Зеленський підписав закон щодо бронювання працівників ОПК з проблемами з військовим обліком: які нові правила
3 листопада, 08:49 • 33949 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ і об'єктів логістки армії рф на Луганщині
Нацбанк випустив нову памʼятну монету "Рік Коня"

Київ • УНН

 • 380 перегляди

Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету "Рік Коня" номіналом 5 гривень, присвячену 2026 року за китайським календарем. Тираж монети становить 80 тисяч штук, її реалізація розпочнеться 4 листопада.

Нацбанк випустив нову памʼятну монету "Рік Коня"

Національний банк України ввів в обіг нову памʼятну монету "Рік Коня", присвячену тому, що за китайською астрологією 2026 рік пройде під знаком Вогняного (Червоного) Коня. Про це інформує УНН з посиланням на  пресслужбу регулятора.

Деталі

Зазначається, що номінал цієї монети дорівнює 5 гривень, а тираж становить 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

На реверсі зображено стилізований символ східного календаря 2026 року – коня на тлі підкови.

Підкова символізує удачу та захист. Під цим зображенням розміщено три крапки – символ продовження боротьби. Грива коня передає динаміку руху "за вітром" або "проти вітру", що є метафорою внутрішньої сили, спротиву та прагнення до свободи

- йдеться у дописі.

Крім того, на аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головний у 2026 році знак китайського зодіаку.  

Дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор – Володимир Атаманчук

- повідомили в НБУ.

Пам’ятна монета "Рік Коня" введена в обіг 03 листопада 2025 року.

Придбати її можна буде в інтернет-магазині НБУ з 04 листопада.

Нагадаємо

Національний банк України презентував нову обігову пам’ятну монету номіналом 10 гривень, присвячену Силам безпілотних систем ЗСУ. Цей наймолодший рід військ, створений у 2024 році, символізує технологічну перевагу та інтелект українського війська.

НБУ випустив монету на честь диригента, який представив світу знаменитий "Щедрик"12.09.25, 12:29 • 3915 переглядiв

Віта Зеленецька

