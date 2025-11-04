Нацбанк випустив нову памʼятну монету "Рік Коня"
Київ • УНН
Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету "Рік Коня" номіналом 5 гривень, присвячену 2026 року за китайським календарем. Тираж монети становить 80 тисяч штук, її реалізація розпочнеться 4 листопада.
Національний банк України ввів в обіг нову памʼятну монету "Рік Коня", присвячену тому, що за китайською астрологією 2026 рік пройде під знаком Вогняного (Червоного) Коня. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу регулятора.
Деталі
Зазначається, що номінал цієї монети дорівнює 5 гривень, а тираж становить 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.
На реверсі зображено стилізований символ східного календаря 2026 року – коня на тлі підкови.
Підкова символізує удачу та захист. Під цим зображенням розміщено три крапки – символ продовження боротьби. Грива коня передає динаміку руху "за вітром" або "проти вітру", що є метафорою внутрішньої сили, спротиву та прагнення до свободи
Крім того, на аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола – стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головний у 2026 році знак китайського зодіаку.
Дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор – Володимир Атаманчук
Пам’ятна монета "Рік Коня" введена в обіг 03 листопада 2025 року.
Придбати її можна буде в інтернет-магазині НБУ з 04 листопада.
