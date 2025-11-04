Нацбанк випустив нову памʼятну монету "Рік Коня"

Національний банк України ввів в обіг нову памʼятну монету "Рік Коня", присвячену тому, що за китайською астрологією 2026 рік пройде під знаком Вогняного (Червоного) Коня. Про це інформує УНН з посиланням на пресслужбу регулятора.

Зазначається, що номінал цієї монети дорівнює 5 гривень, а тираж становить 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

На реверсі зображено стилізований символ східного календаря 2026 року – коня на тлі підкови.

Підкова символізує удачу та захист. Під цим зображенням розміщено три крапки – символ продовження боротьби. Грива коня передає динаміку руху "за вітром" або "проти вітру", що є метафорою внутрішньої сили, спротиву та прагнення до свободи