Нацбанк выпустил новую памятную монету "Год Лошади"

ukenru
3 ноября, 17:51 • 13838 просмотра
Завтра в ряде регионов Украины будут отключать свет: когда и сколько очередей
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 39493 просмотра
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
3 ноября, 15:27 • 29025 просмотра
Судье, совершившей смертельное ДТП на Прикарпатье, избрали меру пресечения
Эксклюзив
3 ноября, 14:53 • 31080 просмотра
Пахнет советским прошлым: экономист рассказал, почему не стоит сокращать количество аптек в Украине
3 ноября, 14:21 • 27736 просмотра
Что будет с помощью Украины от ЕС в последующих годах и есть ли связь с МВФ - ответ Еврокомиссии
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 35515 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
3 ноября, 13:44 • 17482 просмотра
Почему графики отключений света могут меняться в течение дня: в Минэнерго дали разъяснения
Эксклюзив
3 ноября, 13:00 • 15327 просмотра
Уровень вакцинации детей в Украине остается ниже рекомендованного
3 ноября, 08:56 • 29402 просмотра
Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом: какие новые правила
3 ноября, 08:49 • 33935 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ и объектов логистики армии рф в Луганской области
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
Зеленский: Украина наращивает производство оружия, готовит экспорт и открывает "оборонные столицы" в Европе3 ноября, 18:01 • 2582 просмотра
Уже более 24 тыс. украинцев подали заявления об отсрочке в ЦПАУ: где больше всего3 ноября, 18:14 • 3532 просмотра
Иранский лидер выдвинул Трампу ультиматум, углубляющий напряженность на Ближнем Востоке3 ноября, 18:15 • 6542 просмотра
Удар рф по Днепропетровщине, где погибли гражданские и военные: определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей3 ноября, 18:37 • 9532 просмотра
Главного военного адвоката Израиля арестовали за утечку видео издевательств над палестинцем3 ноября, 18:46 • 2878 просмотра
публикации
На чем можно сэкономить при воспитании ребенка во время войны: лайфхаки для мам малышей от 0 до 16 летPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 16:38 • 39499 просмотра
Незадекларированная сожительница и кольцо за 700 тысяч гривен: НАПК должно проверить образ жизни и.о. ректора ГБТУ Андрея КудряшоваPhoto
Эксклюзив
3 ноября, 14:12 • 35516 просмотра
Горячие линии банков: как позвонить в ОщадБанк, ПриватБанк, СенсБанк или МоноБанк3 ноября, 12:30 • 32832 просмотра
Где посмотреть график отключения света в 2025: полезные советы3 ноября, 10:27 • 47237 просмотра
Бильчук и "Ростех": как руководитель Госавиаслужбы открыл путь компании с российскими связями к ремонтной документации украинских вертолетов3 ноября, 08:40 • 54145 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Урсула фон дер Ляйен
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Италия
Нидерланды
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 17626 просмотра
Сидни Суини появилась на гонках NASCAR после ссоры с экс-женихомPhoto3 ноября, 10:50 • 22468 просмотра
Бритни Спирс исчезла из Instagram после серии постов о бывшем муже3 ноября, 10:05 • 32431 просмотра
Деми Мур, Пэрис Хилтон и Кристен Уиг поразили «голыми» образами на гала-вечере LACMA Art+FilmPhoto2 ноября, 15:41 • 33294 просмотра
Телеведущая Леся Никитюк вместе с женихом покрестила сынаVideo1 ноября, 13:37 • 54457 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Отопление

Нацбанк выпустил новую памятную монету "Год Лошади"

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Год Лошади" номиналом 5 гривен, посвященную 2026 году по китайскому календарю. Тираж монеты составляет 80 тысяч штук, ее реализация начнется 4 ноября.

Нацбанк выпустил новую памятную монету "Год Лошади"

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Год Лошади", посвященную тому, что по китайской астрологии 2026 год пройдет под знаком Огненной (Красной) Лошади. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Детали

Отмечается, что номинал этой монеты равен 5 гривнам, а тираж составляет 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

На реверсе изображен стилизованный символ восточного календаря 2026 года – лошадь на фоне подковы.

Подкова символизирует удачу и защиту. Под этим изображением размещены три точки – символ продолжения борьбы. Грива лошади передает динамику движения "по ветру" или "против ветра", что является метафорой внутренней силы, сопротивления и стремления к свободе

- говорится в сообщении.

Кроме того, на аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающей на главный в 2026 году знак китайского зодиака.

Дизайн монеты создала художница Марина Куц, скульптор – Владимир Атаманчук

- сообщили в НБУ.

Памятная монета "Год Лошади" введена в обращение 03 ноября 2025 года.

Приобрести ее можно будет в интернет-магазине НБУ с 04 ноября.

Напомним

Национальный банк Украины презентовал новую оборотную памятную монету номиналом 10 гривен, посвященную Силам беспилотных систем ВСУ. Этот самый молодой род войск, созданный в 2024 году, символизирует технологическое превосходство и интеллект украинской армии.

НБУ выпустил монету в честь дирижера, представившего миру знаменитый "Щедрик"12.09.25, 12:29 • 3915 просмотров

Вита Зеленецкая

Экономика
Животные
Техника
Война в Украине
Национальный банк Украины
Вооруженные силы Украины