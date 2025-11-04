Нацбанк выпустил новую памятную монету "Год Лошади"

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Год Лошади", посвященную тому, что по китайской астрологии 2026 год пройдет под знаком Огненной (Красной) Лошади. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Отмечается, что номинал этой монеты равен 5 гривнам, а тираж составляет 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.

На реверсе изображен стилизованный символ восточного календаря 2026 года – лошадь на фоне подковы.

Подкова символизирует удачу и защиту. Под этим изображением размещены три точки – символ продолжения борьбы. Грива лошади передает динамику движения "по ветру" или "против ветра", что является метафорой внутренней силы, сопротивления и стремления к свободе