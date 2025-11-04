Нацбанк выпустил новую памятную монету "Год Лошади"
Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Год Лошади" номиналом 5 гривен, посвященную 2026 году по китайскому календарю. Тираж монеты составляет 80 тысяч штук, ее реализация начнется 4 ноября.
Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету "Год Лошади", посвященную тому, что по китайской астрологии 2026 год пройдет под знаком Огненной (Красной) Лошади. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Отмечается, что номинал этой монеты равен 5 гривнам, а тираж составляет 80 тысяч штук в сувенирной упаковке.
На реверсе изображен стилизованный символ восточного календаря 2026 года – лошадь на фоне подковы.
Подкова символизирует удачу и защиту. Под этим изображением размещены три точки – символ продолжения борьбы. Грива лошади передает динамику движения "по ветру" или "против ветра", что является метафорой внутренней силы, сопротивления и стремления к свободе
Кроме того, на аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающей на главный в 2026 году знак китайского зодиака.
Дизайн монеты создала художница Марина Куц, скульптор – Владимир Атаманчук
Памятная монета "Год Лошади" введена в обращение 03 ноября 2025 года.
Приобрести ее можно будет в интернет-магазине НБУ с 04 ноября.
