Документальный фильм С.Лозницы "Аустерлиц" победил на Лейпцигском международном фестивале
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Документальный фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Аустерлиц" одержал победу на Лейпцигской международном фестивале документальных и анимационных фильмов DOK Leipzig, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкино.
"5 ноября 2016 года документальная лента украинского режиссера Сергея Лозницы" Аустерлиц "победила на 59-м Лейпцигском международном фестивале документальных и анимационных фильмов DOK Leipzig. Фильм получил главный приз DOK Leipzig - "Золотого голубя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документальная лента "Аустерлиц" рассказывает историю о восприятии концлагерей. Картина снималась в Германии на территории одного из первых нацистских концлагерей в Дахау, а также в Берген-Бельзене, Равенсбрюке, Заксенхаузене и Дора-Миттельбау.
Главной идеей режиссера было "показать постепенное изменение отношения к страшной истории лагерей смерти, которые сейчас воспринимаются скорее как зрелище".
Сообщается, что жюри отметило пластическую красоту ленты, а также выдающуюся звуковую режиссуру.
Во время вручения премии С.Лозница выразил солидарность с незаконно заключенным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым.
Напомним, в Украине "Аустерлиц" был представлен в рамках 46-го КМКФ "Молодость" . В Госкино сообщают, что на экраны кинотеатров Германии лента выйдет 15 декабря.