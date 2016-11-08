Документальний фільм С.Лозниці “Аустерліц” переміг на Лейпцизькому міжнародному фестивалі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Документальний фільм українського режисера Сергія Лозниці "Аустерліц здобув перемогу на Лейпцизькому міжнародному фестивалі документальних та анімаційних фільмів DOK Leipzig, передає УНН з посиланням на прес-службу Держкіно.
“5 листопада 2016 року документальна стрічка українського режисера Сергія Лозниці “Аустерліц” перемогла на 59-му Лейпцизькому міжнародному фестивалі документальних та анімаційних фільмів DOK Leipzig. Фільм отримав головний приз DOK Leipzig — “Золотого голуба”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що документальна стрічка “Аустерліц” розповідає історію про сприйняття концтаборів. Картина знімалася у Німеччині на території одного з перших нацистських концтаборів у Дахау, а також у Берген-Бельзені, Равенсбрюку, Заксенхаузені та Дора-Міттельбау.
Головною ідеєю режисера було “показати поступову зміну ставлення до страшної історії таборів смерті, які зараз сприймаються скоріше як видовище”.
Повідомляється, що журі відзначило пластичну красу стрічки, а також видатну звукову режисуру.
Під час вручення премії Лозниця висловив солідарність із незаконно ув’язненим в Росії українським режисером Олегом Сенцовим.
Нагадаємо, в Україні “Аустерліц” було представлено в рамках 46-го КМКФ "Молодість". У Держкіно повідомляють, що на екрани кінотеатрів Німеччини стрічка вийде 15 грудня.