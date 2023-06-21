Доктрина, которая победит: Зеленский провел содержательное и длительное совещание об образовании

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“Образование. Трансформация. Благодарность государства каждому и каждой, кто работает для украинского образования в это чрезвычайно сложное время. Стратегия развития нашего образования. Создание условий, чтобы образовательные возможности в государстве возвращали наших людей домой, в Украину”, - сказал президент.

Также он заявил, что это было длительное и содержательное совещание.

Напомним

Европейский комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон в эфире "Украинского радио" заявила, что около 450 тысяч украинских детей, которые были вынуждены покинуть Украину из-за войны, учатся в школах стран Евросоюза.