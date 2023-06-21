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Доктрина, которая победит: Зеленский провел содержательное и длительное совещание об образовании

Киев • УНН

 • 2315060 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с вице-премьер-министром Михаил Федоровым, министром образования и науки Оксеном Лисовым и командой образовательной трансформации готовит доктрину для Украины, чтобы вернуть граждан домой. Об этом сообщил Президент Украины Владимира Зеленский, передает УНН.

Доктрина, которая победит: Зеленский провел содержательное и длительное совещание об образовании

Цитата

“Образование. Трансформация. Благодарность государства каждому и каждой, кто работает для украинского образования в это чрезвычайно сложное время. Стратегия развития нашего образования. Создание условий, чтобы образовательные возможности в государстве возвращали наших людей домой, в Украину”, - сказал президент.

Также он заявил, что это было длительное и содержательное совещание.

Напомним 

Европейский комиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон в эфире "Украинского радио" заявила, что около 450 тысяч украинских детей, которые были вынуждены покинуть Украину из-за войны, учатся в школах стран Евросоюза. 

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