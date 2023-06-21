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Доктрина, яка переможе: Зеленський провів змістовну та тривалу нараду про освіту

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом із віцепрем’єр-міністром Михайло Федоровим, міністром освіти та науки Оксеном Лісовим та командою освітньої трансформації готує доктрину для України, аби повернути громадян додому. Про це повідомив Президент України Володимира Зеленський, передає УНН.

Доктрина, яка переможе: Зеленський провів змістовну та тривалу нараду про освіту

Цитата

“Освіта. Трансформація. Вдячність держави кожному і кожній, хто працює для української освіти в цей надзвичайно складний час. Стратегія розвитку нашої освіти. Створення умов, щоб освітні можливості в державі повертали наших людей додому, в Україну”, - сказав президент.

Також він заявив, що це була тривала і змістовна нарада.

Нагадаємо 

Європейський комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон в ефірі "Українського радіо" заявила, що близько 450 тисяч українських дітей, які були вимушені покинути Україну через війну, навчаються у школах країн Євросоюзу. 

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