Доктрина, яка переможе: Зеленський провів змістовну та тривалу нараду про освіту
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом із віцепрем’єр-міністром Михайло Федоровим, міністром освіти та науки Оксеном Лісовим та командою освітньої трансформації готує доктрину для України, аби повернути громадян додому. Про це повідомив Президент України Володимира Зеленський, передає УНН.
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“Освіта. Трансформація. Вдячність держави кожному і кожній, хто працює для української освіти в цей надзвичайно складний час. Стратегія розвитку нашої освіти. Створення умов, щоб освітні можливості в державі повертали наших людей додому, в Україну”, - сказав президент.
Також він заявив, що це була тривала і змістовна нарада.
Нагадаємо
Європейський комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон в ефірі "Українського радіо" заявила, що близько 450 тисяч українських дітей, які були вимушені покинути Україну через війну, навчаються у школах країн Євросоюзу.