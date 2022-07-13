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Доходы ПФУ выросли: пенсионная система остается устойчивой и стабильной

Доходы ПФУ выросли: пенсионная система остается устойчивой и стабильной

Киев • УНН

 • 148261 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Собственные доходы Пенсионного фонда выросли, несмотря на продолжающиеся военные действия. Пенсионная система остается устойчивой. Об этом написал в своем Телеграм-канале глава налогового комитета ВР, нардеп Даниил Гетманцев, передает УНН.

Цитата

"Несмотря на продолжающуюся войну и невозможность части бизнеса, который испытывал разрушения и повреждения и вследствие этого сокращал рабочие места, платить ЕСВ за своих работников, доходы Пенсионного фонда по итогам первого полугодия выросли на 10,9% и составили 272,7 млрд грн ", – сообщил нардеп.

Гетманцев уточнил, что всего на 4% (89,5 млрд грн) выросло финансирование из госбюджета, а вот собственные доходы ПФУ выросли на 14,6% (183,2 млрд грн).

"Это позволяет государству полностью и своевременно выполнять свои обязательства по выплате пенсий, а также их индексации и осовременению", - считает председатель комитета.

Кроме того, как секретарь Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны Гетманцев добавил, что план восстановления Украины предусматривает значительную модернизацию пенсионной системы:

• обновление законодательства (принятие новой редакции Закона об общеобязательном государственном социальном страховании и Закона об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении);

• повышение принципа справедливости при осуществлении страховых выплат и стимулирование легальной занятости и полной уплаты предусмотренных законом страховых взносов;

• унификацию условий пенсионного обеспечения с учетом особенностей трудовой деятельности и уплаты взносов;

• переход от системы льготных пенсий к накопительной профессиональной пенсионной системе;

• внедрение мер стимулирования для работодателей и физических лиц для дополнительного частного корпоративного пенсионного страхования.

Напомним

4–5 июля в швейцарском Лугано состоялась конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект плана и видения послевоенного развития страны.

В декларации по итогам конференции главы государств и правительств обязались поддерживать Украину на ее пути восстановления. Создается координационная платформа для подготовки и реализации плана обновления и развития страны. Возобновление будет происходить с учетом перспектив евроинтеграции Украины.

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