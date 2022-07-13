Доходи ПФУ зросли: пенсійна система залишається стійкою і стабільною
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Власні доходи Пенсійного фонду зросли, попри триваючі військові дії. Пенсійна система наразі залишається стійкою. Про це написав у своєму Телеграм-каналі голова податкового комітету ВР, нардеп Данило Гетманцев, передає УНН.
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"Попри триваючу війну та неможливість частини бізнесу, який зазнавав руйнувань і пошкоджень і внаслідок цього скорочував робочі місця, сплачувати ЄСВ за своїх працівників, доходи Пенсійного фонду за підсумками першого півріччя зросли на 10,9% і склали 272,7 млрд грн", - повідомив нардеп.
Гетманцев уточнив, що лише на 4% (89,5 млрд грн) зросло фінансування з держбюджету, а ось власні доходи ПФУ зросли на 14,6% (183,2 млрд грн).
"Це дозволяє державі повністю і своєчасно виконувати свої зобов’язання з виплати пенсій, а також їх індексації та осучаснення", - вважає голова комітету.
Крім того, як секретар Національної ради з відновлення України від наслідків війни Гетманцев додав, що план відновлення України передбачає значну модернізацію пенсійної системи:
• оновлення законодавства (ухвалення нової редакції Закону про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Закону про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення);
• підвищення принципу справедливості при здійсненні страхових виплат та стимулювання легальної зайнятості і повної сплати передбачених законом страхових внесків;
• уніфікацію умов пенсійного забезпечення з урахуванням особливостей трудової діяльності та сплати внесків;
• перехід від системи пільгових пенсій до накопичувальної професійної пенсійної системи;
• впровадження заходів стимулювання для роботодавців та фізичних осіб для додаткового приватного корпоративного пенсійного страхування.
Нагадаємо
4 – 5 липня у швейцарському Лугано відбулася конференція з питань відновлення України. Українська делегація представила проект відповідного плану та бачення повоєнного розвитку країни.
У декларації за підсумками конференції глави держав та урядів зобов'язалися підтримувати Україну на її шляху відновлення. Створюється координаційна платформа для підготовки та реалізації плану відновлення та розвитку країни. Відновлення відбуватиметься з урахуванням перспектив євроінтеграції України.