Доходная часть и макропрогноз: Гетманцев назвал замечания в Госбюджет на 2022

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“В бюджет есть несколько замечаний. То, что сейчас рассматривается как первое чтение бюджета — это не сам текст бюджета, а выводы бюджетного комитета к проекту бюджета. В общем депутаты подали более 3200 поправок в проект бюджета на 2022 год. В общем комитет учел полторы тысячи поправок в своих выводах. Мы настаиваем на увеличении доходной части Государственного бюджета и по пересмотру макропрогноза”, — рассказал Гетманцев.

Детали

По его словам, проект Государственного бюджета верстался на макропрогнозе майском, который Минэкономики делало учитывая те цифры, которые были в распоряжении Минэкономики в мае.

“Учитывая коронакризис и ситуацию, в стране достаточно непредсказуемо эти цифры меняются. На сегодня мы уже должны говорить о потенциале бюджета где-то по нашим подсчетам в 80 млрд доходной части. Это означает, что номинальный ВВП должен быть увеличен где на 230 млрд”, — сказал Гетманцев.

Дополнение

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета принял проект постановления “О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год” и по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной Раде принять постановление в целом.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук накануне заявил, что парламент на этой неделе планирует рассмотреть вопросы, касающиеся Государственного бюджета Украины на 2022 год.