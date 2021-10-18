НАБУ, НБУ, Держбюджет та податковий законопроект: найважливіші питання тижня у Раді

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Парламент цього тижня планує розглянути питання, які стосуються Державного бюджету України на 2022 рік, а також повернутись до “податкового” законопроекту № 5600. Про це на брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.

Цитата

“На погоджувальній раді насамперед ми розглянули питання порядку денного на наступний тиждень. Хочу проінформувати, що найбільш важливими законопроектами, які буде розглядати Верховна Рада цього тижня — це питання, які стосуються закону про Національне антикорупційне бюро України, його приведення до вимог Конституції України. Це питання, яке стосується Національного банку України, законодавства. На середу ми плануємо розглянути питання, які стосуються Бюджету України, прийняти його умовно в першо-другому читанні і направити його з пропозиціями до КМУ”, — сказав Стефанчук.

“Крім того ми плануємо у четвер розглянути ресурсний законопроект 5600”, — повідомив також він.

Деталі

Голова ВРУ виокремив також законопроект, в який парламент планує зайти в п’ятницю — про створення Фонду часткового гарантування вкладів для сільськогосподарської продукції.

Додамо

Як писав УНН, Верховна Рада України має намір обрати першого віце-спікера 19 жовтня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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