НАБУ, НБУ, Госбюджет и налоговый законопроект: важнейшие вопросы недели в Раде
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Парламент на этой неделе планирует рассмотреть вопросы, касающиеся Государственного бюджета Украины на 2022 года, а также вернуться к “налоговому” законопроекту № 5600. Об этом на брифинге по итогам заседания согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.
Цитата
“На согласительном совете в первую очередь мы рассмотрели вопросы повестки дня на следующую неделю. Хочу проинформировать, что наиболее важными законопроектами, которые будет рассматривать Верховная Рада на этой неделе — это вопросы, касающиеся закона о Национальном антикоррупционном бюро Украины, его приведения к требованиям Конституции Украины. Это вопрос, который касается Национального банка Украины, законодательства. На среду мы планируем рассмотреть вопросы, касающиеся бюджета Украины, принять его условно в первой-втором чтении и направить его с предложениями к КМУ”, — сказал Стефанчук.
“Кроме того, мы планируем в четверг рассмотреть ресурсный законопроект 5600”, — сообщил также он.
Детали
Председатель ВРУ выделил также законопроект, в который парламент планирует зайти в пятницу — о создании Фонда частичного гарантирования вкладов для сельскохозяйственной продукции.
Добавим
Как писал УНН, Верховная Рада Украины намерена выбрать первого вице-спикера 19 октября.