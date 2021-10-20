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Дохідна частина та макропрогноз: Гетманцев назвав зауваження до Держбюджету на 2022 рік

Київ • УНН

 • 23404 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У комітеті наполягають на збільшенні дохідної частини Державного бюджету України на 2022 рік та перегляду макропрогнозу. Про це повідомив журналістам в кулуарах ВР народний депутат від “Слуги народу”, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає кореспондент УНН.

Дохідна частина та макропрогноз: Гетманцев назвав зауваження до Держбюджету на 2022 рік

Цитата

“До бюджету є декілька зауважень. Те, що зараз розглядається як перше читання бюджету — це не сам текст бюджету, а висновки бюджетного комітету до проекту бюджету. Загалом депутати подали понад 3 200 поправок до проекту бюджету на 2022 рік. Загалом комітет врахував півтори тисячі поправок у своїх висновках. Ми наполягаємо на збільшенні дохідної частини Державного бюджету і щодо перегляду макропрогнозу”, — розповів Гетманцев.

Деталі

За його словами, проект Державного бюджету верстався на макропрогнозі травневому, який Мінекономіки робило зважаючі на ті цифри, які були в розпорядженні Мінекономіки в травні.

“Зважаючи на коронакризу і ситуацію, яка є в країні досить непередбачуваною ці цифри змінюються. На сьогодні ми можемо вже говорити про потенціал бюджету десь за нашими підрахунками до 80 млрд дохідної частини. Це означає, що номінальний ВВП повинен бути збільшений десь на 230 млрд”, — сказав Гетманцев.

Доповнення

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету схвалив проект постанови “Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік” та за результатами розгляду рекомендував Верховній Раді прийняти постанову в цілому.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук напередодні заявив, що парламент цього тижня планує розглянути питання, які стосуються Державного бюджету України на 2022 рік.

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