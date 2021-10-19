Проект Держбюджету на 2022 рік пройшов бюджетний комітет

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету схвалив проект постанови “Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік” та за результатами розгляду рекомендував Верховній Раді прийняти постанову в цілому. Про це написав у Telegram-каналі представник Кабінету міністрів у Верховній Раді і керівник секретаріату парламентської фракції “Слуга народу” Тарас Мельничук, пише УНН.

Цитата

“Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у порядку спеціальної процедури розглянув та схвалив проект постанови Верховної Ради України „Про висновки та пропозиції до проекту Закону України про Державний бюджет України на 2022 рік“ та таблицю пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту. Та за результатами розгляду рекомендував Верховній Раді України прийняти зазначену постанову за основу та в цілому”, — написав Мельничук.

Деталі

З його слів, відповідно до Регламенту, проект закону про Державний бюджет вважається прийнятим у першому читанні, якщо буде прийнято в цілому проект постанови Верховної Ради щодо висновків і пропозицій до законопроекту, а схвалені Верховною Радою висновки і пропозиції до законопроекту набувають статусу Бюджетних висновків Верховної Ради.

Також інформацію підтвердили у депутатському корпусі.

“Бюджетний комітет проголосував за проект держбюджету на 2022 рік. Голосуватимемо до 2 читання завтра в залі”, — написала нардеп від “Слуги народу” Ольга Василевська-Смаглюк.

Додамо

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук напередодні заявив, що парламент цього тижня планує розглянути питання, які стосуються Державного бюджету України на 2022 рік.

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