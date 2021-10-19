Проект Госбюджета на 2022 прошел бюджетный комитет
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета одобрил проект постановления “О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год” и по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной Раде принять постановление в целом. Об этом написал в Telegram-канале представитель Кабинета министров в Верховной Раде и руководитель секретариата парламентской фракции “Слуга народа” Тарас Мельничук, пишет УНН.
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“Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета в порядке специальной процедуры рассмотрел и одобрил проект постановления Верховной Рады Украины „О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год“ и таблицу предложений субъектов права законодательной инициативы к законопроекту. И по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной Раде Украины принять указанное постановление за основу и в целом”, — написал Мельничук.
Детали
По его словам, в соответствии с Регламентом, проект закона о Государственном бюджете считается принятым в первом чтении, если будет принят в целом проект постановления Верховной Рады относительно выводов и предложений к законопроекту, а принятые Верховной Радой выводы и предложения к законопроекту получают статус Бюджетных выводов Верховной Рады.
Также информацию подтвердили в депутатском корпусе.
“Бюджетный комитет проголосовал за проект госбюджета на 2022 год. Голосовать до 2 чтения завтра в зале”, — написала нардеп от “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк.
Добавим
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук накануне заявил, что парламент на этой неделе планирует рассмотреть вопросы, касающиеся Государственного бюджета Украины на 2022 год.