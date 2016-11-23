Доказательств российской агрессии в Украине хватит на пять судов в Гааге - А. Лысенко

"Именно Российская Федерация и именно ее вооруженные силы, то есть личный состав подразделений участвовали и продолжают участвовать в агрессии против Украины. Это бесспорные факты, и их обжаловать практически невозможно. Массив доказательств состоит из свидетельств пленных российских военнослужащих, захваченных наемников, а также людей, которые перешли с той территории, которые в свое время выступали против украинских Вооруженных сил. Сейчас они перешли по программе СБУ "Тебя ждут дома" ", - отметил А. Лысенко.

"Это все человеческие доказательства, их показания. Это доказательства документальные. Эта документация была захвачена нашими военными во время операций по освобождению территорий. Это доказательства материальные - оружие, боеприпасы, которые не производятся на территории Украины, а производятся только на территории РФ. Это доказательства фотосъемки, видеосъемки. У нас хватит этих доказательств в пять судов в Гааге ", - добавил он.