Доказів російської агресії в Україні вистачить на п'ять судів в Гаазі - А. Лисенко

“Саме Російська Федерація і саме її збройні сили, тобто особовий склад підрозділів брали участь і продовжують брати участь в агресії проти України. Це беззаперечні факти, і їх оскаржити практично неможливо. Масив доказів складається зі свідчень полонених російських військовослужбовців, захоплених найманців, а також людей, які перейшли з тієї території, які свого часу виступали проти українських Збройних сил. Зараз вони перейшли за програмою СБУ „На тебе чекають вдома“,” — зазначив А. Лисенко.

“Це все людські докази, їхні свідчення. Це докази документальні. Ця документація була захоплена нашими військовими під час операцій зі звільнення територій. Це докази матеріальні — зброя, боєприпаси, які не виробляються на території України, а виробляються лише на території РФ. Це докази фотозйомки, відеозйомки. У нас вистачить цих доказів на п’ять судів у Гаазі”, — додав він.