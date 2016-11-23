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Доказів російської агресії в Україні вистачить на п'ять судів в Гаазі - А. Лисенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Факти російської агресії в Україні оскаржити неможливо. Про це в ефірі “5 каналу” заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає УНН.

Доказів російської агресії в Україні вистачить на п'ять судів в Гаазі - А. Лисенко

“Саме Російська Федерація і саме її збройні сили, тобто особовий склад підрозділів брали участь і продовжують брати участь в агресії проти України. Це беззаперечні факти, і їх оскаржити практично неможливо. Масив доказів складається зі свідчень полонених російських військовослужбовців, захоплених найманців, а також людей, які перейшли з тієї території, які свого часу виступали проти українських Збройних сил. Зараз вони перейшли за програмою СБУ „На тебе чекають вдома“,” — зазначив А. Лисенко.

“Це все людські докази, їхні свідчення. Це докази документальні. Ця документація була захоплена нашими військовими під час операцій зі звільнення територій. Це докази матеріальні — зброя, боєприпаси, які не виробляються на території України, а виробляються лише на території РФ. Це докази фотозйомки, відеозйомки. У нас вистачить цих доказів на п’ять судів у Гаазі”, — додав він.

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