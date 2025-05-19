"Догма 25": новый манифест против интернета в создании кино

На Каннском кинофестивале представлено новое кинематографическое движение под названием "Догма 25", которое стало своеобразным продолжением известной "Догмы 95", основанной Ларсом фон Триером и Томасом Винтербергом. Коллектив художников, вдохновленных принципами оригинального манифеста, объявил свой протест против доминирования интернета в творчестве и за возрождение самобытного, несовершенного, но искреннего кинематографа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В мире, где кино базируется на алгоритмах, а искусственные визуальные выражения набирают обороты, наша миссия — отстаивать несовершенный, самобытный и человеческий отпечаток — провозгласили пятеро режиссеров во время выступления в Каннах.

Инициатором движения стала Мэй эль-Тухи — 47-летняя режиссер из датско-египетскими корнями, автор драмы "Королева сердец", которая представляла Данию на "Оскаре" в 2019 году. Она также работала над сериалом "Корона". Эль-Тухи заметила, что нынешняя экономическая ситуация существенно усложняет производство авторского кино.

После Covid все цены выросли, и мы получаем меньше фильмов за ту же сумму денег. Это огромная проблема для артхаусного кино, потому что исчезла склонность к риску. Весь мейнстрим стоит на плечах артхауса, и если артхаус полностью исчезнет, в мейнстриме не останется никакой оригинальности - отметила она.

К Эль-Тухи присоединились режиссеры Милад Алами, Анника Берг, Изабелла Эклеф и художник Еспер Юст. Движение остается открытым для новых участников. Манифест поддержали и основатели "Догмы 95" — фон Триер и Винтерберг, а над созданием документа работали вместе с кинокомпанией Zentropa.

Новый манифест сохраняет только одно из правил предыдущего движения: фильм должен сниматься там, где происходит действие. Среди других требований:

сценарий должен быть оригинальным и написанным от руки самим режиссером;

съемочная группа не должна превышать 10 человек;

финансирование разрешено только при условии полной творческой свободы;

не менее половины фильма должно быть без диалогов;

макияж и цифровая модификация внешности запрещены;

реквизит должен быть подержанным, одолженным или найденным;

все фильмы должны быть сняты за год;

использование интернета в творческом процессе запрещено.

Юст объяснил, что под "запретом интернета" подразумевается отказ от онлайн-исследований, референсов и платформ — электронная почта допускается только в административных целях.

Мы стали настолько зависимыми от интернета, что думаешь: "Ого, все свое вдохновение я черпаю из интернета. Дело в том, чтобы освободиться от него, потому что мы очень уязвимы, когда постоянно привязаны к большим фирмам, которые могут атаковать нас с помощью алгоритмов — отметила Анника Берг.

Изабелла Эклеф, отмеченная наградой Bodil за фильм "Отпуск", уже работает над своей лентой в рамках Dogme 25. По ее словам, сюжет базируется на ее собственном опыте.

Я была в садомазохистских отношениях и никогда не видела фильма об этом с определенной натуралистической точки зрения. Я бы очень хотела снять романтический, приземленный фильм об этом - рассказала она.

Добавим

Как отмечает издание "Догма 25" - это не просто манифест, а попытка вернуть авторское кино к человечности, противопоставив его алгоритмизированному и коммерциализированному мейнстриму.

Новое движение ставит своей целью восстановить доверие к образу, к режиссерской интуиции и живому процессу созидания, где главную роль играет не технология, а человек.

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