"Догма 25": новий маніфест проти інтернету у створенні кіно

На Каннському кінофестивалі презентовано новий кінематографічний рух під назвою "Догма 25", який став своєрідним продовженням відомої "Догми 95", заснованої Ларсом фон Трієром і Томасом Вінтербергом. Колектив митців, натхненних принципами оригінального маніфесту, оголосив свій протест проти домінування інтернету у творчості та за відродження самобутнього, недосконалого, але щирого кінематографа. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

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У світі, де кіно базується на алгоритмах, а штучні візуальні вирази набирають обертів, наша місія — відстоювати недосконалий, самобутній та людський відбиток — проголосили п’ятеро режисерів під час виступу в Каннах.

Ініціаторкою руху стала Мей ель-Тухі — 47-річна режисерка з дансько-єгипетським корінням, авторка драми "Королева сердець", яка представляла Данію на "Оскарі" у 2019 році. Вона також працювала над серіалом "Корона". Ель-Тухі зауважила, що нинішня економічна ситуація суттєво ускладнює виробництво авторського кіно.

Після Covid усі ціни зросли, і ми отримуємо менше фільмів за ту саму суму грошей. Це величезна проблема для артхаусного кіно, бо зникла схильність до ризику. Весь мейнстрим стоїть на плечах артхаусу, і якщо артхаус повністю зникне, у мейнстримі не залишиться жодної оригінальності - зазначила вона.

До Ель-Тухі приєдналися режисери Мілад Аламі, Анніка Берг, Ізабелла Еклеф і художник Єспер Юст. Рух залишається відкритим для нових учасників. Маніфест підтримали й засновники "Догми 95" — фон Трієр та Вінтерберг, а над створенням документа працювали разом із кінокомпанією Zentropa.

Новий маніфест зберігає лише одне з правил попереднього руху: фільм має зніматися там, де відбувається дія. Серед інших вимог:

сценарій повинен бути оригінальним і написаним від руки самим режисером;

знімальна група не повинна перевищувати 10 осіб;

фінансування дозволене лише за умови повної творчої свободи;

не менше половини фільму має бути без діалогів;

макіяж і цифрова модифікація зовнішності заборонені;

реквізит має бути вживаним, позиченим або знайденим;

усі фільми повинні бути зняті за рік;

використання інтернету у творчому процесі заборонене.

Юст пояснив, що під "забороною інтернету" мається на увазі відмова від онлайн-досліджень, референсів і платформ — електронна пошта допускається лише в адміністративних цілях.

Ми стали настільки залежними від інтернету, що думаєш: "Ого, все своє натхнення я черпаю з інтернету. Річ у тому, щоб звільнитися від нього, бо ми дуже вразливі, коли постійно прив’язані до великих фірм, які можуть атакувати нас за допомогою алгоритмів — зазначила Анніка Берг.

Ізабелла Еклеф, відзначена нагородою Bodil за фільм "Відпустка", вже працює над своєю стрічкою в рамках Dogme 25. За її словами, сюжет базується на її власному досвіді.

Я була в садомазохістських стосунках і ніколи не бачила фільму про це з певного натуралістичного погляду. Я б дуже хотіла зняти романтичний, приземлений фільм про це - розповіла вона.

Додамо

Як зазначає видання "Догма 25" - це не просто маніфест, а спроба повернути авторське кіно до людяності, протиставивши його алгоритмізованому та комерціалізованому мейнстриму.

Новий рух ставить собі за мету відновити довіру до образу, до режисерської інтуїції та живого процесу творення, де головну роль відіграє не технологія, а людина.

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