Додон заявил о преодолении политического кризиса в Молдове

"Я приветствую сегодняшнее решение Конституционного суда о пересмотре решений, вынесенных 7-9 июня 2019 года. Все сомнительные юридические толкования, которые привели к возникновению политического и институционального кризиса в Республике Молдова, были отменены. Политический и конституционный кризис был преодолен", - написал Додон.

Напомним, 15 июня Конституционный суд Молдовы отменил свои же решения, принятые 7-9 июня и послужившие поводом для острого политического кризиса в стране.