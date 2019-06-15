Додон заявив про подолання політичної кризи у Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон заявив, що скасування молдовським Конституційним судом своїх рішень про розпуск парламенту і проведення дострокових виборів дозволило подолати політичну кризу в країні. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
"Я вітаю сьогоднішнє рішення Конституційного суду про перегляд рішень, винесених 7-9 червня 2019 року. Усі сумнівні юридичні тлумачення, які привели до виникнення політичної та інституційної кризи в Республіці Молдова, були скасовані. Політичну і конституційну кризу було подолано", - написав Додон.
Нагадаємо, 15 червня Конституційний суд Молдови скасував свої ж рішення, ухвалені 7-9 червня, які послужили приводом для гострої політичної кризи в країні.