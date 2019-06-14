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Додон провел переговоры с послом США касательно кризиса в Молдове

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 июня. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон заверил посла США в республике Дерека Хогана в том, что вместе с парламентом и правительством он намерен обеспечить мирную передачу власти в стране. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook после встречи с американским дипломатом, передает УНН.

Додон провел переговоры с послом США касательно кризиса в Молдове

“В ходе обсуждения внутриполитической ситуации в Республике Молдова пришли к единому мнению о необходимости сохранения стабильности. В связи с этим отметил, что запланированный на 16 июня марш в поддержку новой легитимной власти носит исключительно мирный характер”, — сообщил Додон.

По его словам, администрация президента “находится в постоянном контакте с новым парламентским большинством в составе фракций ПСРМ (Партия социалистов республики Молдова) и Acum, а также с правительством Майи Санду. Совместными усилиями мы будем обеспечивать мирную передачу власти на благо народа нашей страны и сохраним взаимовыгодные отношения с внешними партнерами Республики Молдова”, — добавил глава государства.

Додон также передал поздравление в адрес президента США Дональда Трампа по случаю дня его рождения.

Как сообщал УНН, спецпредставитель Украины провел переговоры с главой правительства Молдовы касательно политического кризиса.

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