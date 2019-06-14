Додон провів переговори з послом США стосовно кризи у Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон запевнив посла США в республіці Дерека Хогана в тому, що разом з парламентом і урядом він має намір забезпечити мирну передачу влади в країні. Про це він написав у п’ятницю на своїй сторінці в Facebook після зустрічі з американським дипломатом, передає УНН.
“У ході обговорення внутрішньополітичної ситуації в Республіці Молдова прийшли до єдиної думки про необхідність збереження стабільності. В зв’язку з цим зазначив, що запланований на 16 червня марш на підтримку нової легітимної влади носить виключно мирний характер”, — повідомив Додон.
За його словами, адміністрація президента “знаходиться в постійному контакті з новою парламентською більшістю в складі фракцій ПСРМ (Партія соціалістів республіки Молдова) і Acum, а також з урядом Майї Санду. Спільними зусиллями ми будемо забезпечувати мирну передачу влади на благо народу нашої країни і збережемо взаємовигідні відносини з зовнішніми партнерами Республіки Молдова”, — додав глава держави.
Додон також передав привітання на адресу президента США Дональда Трампа з нагоди дня його народження.
Як повідомляв УНН, спецпредставник України провів переговори з главою уряду Молдови щодо політичної кризи.