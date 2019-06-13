Спецпредставник України провів переговори з главою уряду Молдови щодо політичної кризи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Глава уряду Молдови Павло Філіп і спеціальний представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський провели переговори 12 червня. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт прем'єр-міністра Молдови.
Сторони обговорили придністровський конфлікт в контексті політичної кризи в Молдові. Вони також обмінялися думками щодо політичної ситуації в Молдові.
Сторони відзначили, що нинішня політична криза потенційно може дестабілізувати безпеку регіону.
Філіп і Крижанівський підкреслили важливість підтримання конституційного ладу в Молдові і відзначили, що для подолання політичної кризи в країні необхідний діалог між політичними силами за столом переговорів.
Нагадаємо, Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща і Швеція закликали до мирного розв'язання політичної кризи в Молдові.