Дополнительный поезд в Ивано-Франковск назначено на следующие выходные
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 30 октября. УНН. "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд № 232/231 Запорожье - Ивано-Франковск. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", пишет УНН-Центр.
Так, поезд будет отправляться из Запорожья 4 ноября, обратно из Ивано-Франковска - 5 ноября.
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Поезд будет останавливаться в Днепре, Пятихатках, Знаменке, Казатине, Шепетовке, Здолбунове и Львове.