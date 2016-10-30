Дополнительный поезд в Ивано-Франковск назначено на следующие выходные

Так, поезд будет отправляться из Запорожья 4 ноября, обратно из Ивано-Франковска - 5 ноября.

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Поезд будет останавливаться в Днепре, Пятихатках, Знаменке, Казатине, Шепетовке, Здолбунове и Львове.