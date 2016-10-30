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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 24269 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 50018 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 69354 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 139542 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 202507 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191521 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212006 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197047 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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2 квітня, 06:08 • 152502 перегляди

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Додатковий поїзд до Івано-Франківська призначено на наступні вихідні

Додатковий поїзд до Івано-Франківська призначено на наступні вихідні

Київ • УНН

 • 10201 перегляди

ВІННИЦЯ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. “Укрзалізниця” призначила додатковий поїзд № 232/231 Запоріжжя — Івано-Франківськ. Про це повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”, пише УНН-Центр.

Так, поїзд відправлятиметься із Запоріжжя 4 листопада, зворотно з Івано-Франківська — 5 листопада.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сьогодні курсуватиме додатковий потяг Київ − Кривий Ріг

Поїзд зупинятиметься в Дніпрі, П’ятихатках, Знам’янці, Козятині, Шепетівці, Здолбунові та Львові.

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