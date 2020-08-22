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Дополнительный футболист для сборной: Шевченко вызвал игрока "Андерлехта"

Киев • УНН

 • 9555 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко добавил к расширенному перечню игроков одного футболиста, сообщает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Дополнительный футболист для сборной: Шевченко вызвал игрока "Андерлехта"

К стартовым матчам Лиги наций УЕФА в составе “желто-синих” будет готовиться защитник бельгийского “Андерлехта” Богдан Михайличенко.

Таким образом, в списке — 37 имен. Уже в ближайшие дни наставник главной команды озвучит состав игроков, которые начнут работу на первом в этом году сборе “сине-желтых”, который начнется 26 августа в Харькове.

Заметим, что Михайличенко имеет шесть проведенных матчей в составе молодежной сборной Украины, но ни одного за взрослую сборную.

Добавим, что в дебютном поединке за “Андерлехт” украинец отметился голом.

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