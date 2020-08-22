Додатковий футболіст для збірної: Шевченко викликав гравця "Андерлехту"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко додав до розширеного переліку гравців одного футболіста, повідомляє УНН з посиланням на сайт УАФ.
До стартових матчів Ліги націй УЄФА у складі “жовто-блакитних” буде готуватися захисник бельгійського “Андерлехта” Богдан Михайліченко.
Таким чином, у списку — 37 імен. Уже найближчими днями наставник головної команди озвучить склад гравців, які розпочнуть роботу на першому цього року зборі “синьо-жовтих”, що розпочнеться 26 серпня в Харкові.
Зауважимо, що Михайліченко має шість проведених матчів у складі молодіжної збірної України, але жодного за дорослу збірну.
Додамо, що у дебютному поєдинку за “Андерлехт” українець відзначився голом.