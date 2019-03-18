Дополнительные силы на выборах нужны четырем областям Украины - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Четырем областям Украины на время проведения выборов президента необходимы дополнительные силы по обеспечению безопасности. Об этом заявил советник министра внутренних дел, председатель координационного штаба Иван Стойко во время брифинга по работе правоохранительных органов в период избирательной кампании и реагирования на нарушения избирательного законодательства, передает корреспондент УНН.
"Есть четыре области, которые имеют много сельских населенных пунктов", - сказал Стойко.
По его словам, это области, главные управления полиции которых недоукомплектованны, поэтому, в связи с тем, что у каждого участка должно быть два правоохранителя, по расчетам этих управлений им нужны дополнительные силы.
Они должны подать заявку в Киев, тогда центры определяются, откуда будут предоставлены дополнительные силы.
"Это могут быть и полицейские, курсанты, учителя, все такое. Поэтому, в настоящее время 4 области - Житомирская, Киевская, Черкасская и Тернопольская - требуют дополнительных сил, и они будут в ближайшие дни предоставлены", - отметил советник министра внутренних дел.
Напомним, к обеспечению общественной безопасности и порядка во время избирательного процесса МВД привлечет более 131 тысячи человек личного состава.