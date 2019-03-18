Дополнительные силы на выборах нужны четырем областям Украины - МВД

"Есть четыре области, которые имеют много сельских населенных пунктов", - сказал Стойко.

По его словам, это области, главные управления полиции которых недоукомплектованны, поэтому, в связи с тем, что у каждого участка должно быть два правоохранителя, по расчетам этих управлений им нужны дополнительные силы.

Они должны подать заявку в Киев, тогда центры определяются, откуда будут предоставлены дополнительные силы.

"Это могут быть и полицейские, курсанты, учителя, все такое. Поэтому, в настоящее время 4 области - Житомирская, Киевская, Черкасская и Тернопольская - требуют дополнительных сил, и они будут в ближайшие дни предоставлены", - отметил советник министра внутренних дел.

Напомним, к обеспечению общественной безопасности и порядка во время избирательного процесса МВД привлечет более 131 тысячи человек личного состава.