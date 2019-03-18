Додаткові сили на час виборів потрібні чотирьом областям України — МВС

КИЇВ. 18 березня. УНН. Чотирьом областям України на час проведення виборів президента необхідні додаткові сили із забезпечення безпеки. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ, голова координаційного штабу Іван Стойко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.