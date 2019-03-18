Додаткові сили на час виборів потрібні чотирьом областям України — МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Чотирьом областям України на час проведення виборів президента необхідні додаткові сили із забезпечення безпеки. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ, голова координаційного штабу Іван Стойко під час брифінгу щодо роботи правоохоронних органів у період виборчої кампанії та реагування на порушення виборчого законодавства, передає кореспондент УНН.
“Є чотири області, які мають багато сільських населених пунктів”, — сказав Стойко.
За його словами, це області, головні управління поліції яких є недоукомплектованими, тому, у зв’язку з тим, що біля кожної дільниці мають бути два правоохоронці, за розрахунками цих управлінь їм потрібні додаткові сили.
Вони мають подати заявку у Київ, тоді центри визначаються, звідки будуть надані додаткові сили.
“Це можуть бути і поліцейські, курсанти, вчителі, таке інше. Тому, на даний час 4 області — Житомирська, Чернівецька, Черкаська і Тернопільська — потребують додаткових сил, і вони будуть найближчими днями надані”, — зазначив радник міністра внутрішніх справ.
Нагадаємо, до забезпечення публічної безпеки і порядку під час виборчого процесу МВС залучить понад 131 тисячі осіб особового складу.