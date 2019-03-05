Охороняти порядок під час виборів будуть 69 тис. поліцейських та 39 тис. рятувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. До забезпечення публічної безпеки і порядку під час виборчого процесу МВС залучить понад 131 тисячі осіб особового складу. Про це УНН повідомляє з посиланням на департамент комунікації МВС України.
“Загалом до забезпечення публічної безпеки і порядку під час виборчого процесу МВС задіяло 131 545 осіб особового складу. З них: Нацполіція — 69 230 правоохоронців, ДПСУ — 8 133 службовця, Нацгвардія — 7 688 бійців, ДСНС — 39 361 рятувальник, ДМС — 1 857 працівників та 5 276 осіб з ВНЗ із специфічними умовами навчання”, — йдеться у повідомленні.
Всі підрозділи практично відпрацьовують роботу в позаштатних ситуаціях під час виборчого процесу. "Ми маємо низку проблем, які технічно повинні узгодитися з колегами з інших підрозділів. І сьогодні ми відпрацюємо алгоритм дій правоохоронців під час виявлення та документування різного виду порушень на виборах",- зазначив очільник Нацполіції Сергій Князєв.
Нагадаємо, до охорони правопорядку в день виборів залучать 60-63 тисячі правоохоронців.