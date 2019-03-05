Охранять порядок во время выборов будут 69 тыс. полицейских и 39 тыс. спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. К обеспечению общественной безопасности и порядка во время избирательного процесса МВД привлечет более 131 тысячи человек личного состава. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент коммуникации МВД Украины.
"В целом к обеспечению общественной безопасности и порядка во время избирательного процесса МВД задействовало 131 545 человек личного состава. Из них Нацполиция - 69230 правоохранителей, ГНСУ - 8133 служащего, Нацгвардия - 7688 бойцов, ГСЧС - 39361 спасатель, ДМС - 1857 работников и 5276 человек из вузов со специфическими условиями обучения", - говорится в сообщении.
Все подразделения практически отрабатывают работу в нештатных ситуациях во время избирательного процесса. "Мы имеем ряд проблем, которые технически должны согласоваться с коллегами из других подразделений. И сегодня мы отработаем алгоритм действий правоохранителей во время выявления и документирования различного вида нарушений на выборах", - отметил глава Нацполиции Сергей Князев.
Напомним, к охране правопорядка в день выборов привлекут 60-63 тысячи правоохранителей.