Дополнительная сессия ВНО стартует сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2020 года проидет с 24 июля по 10 августа и начнется тестированием по физике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.
"24 июля - дополнительная сессия ВНО по физике. Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в приглашении-пропуске указано промежуток времени, в который участнику / участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.
"Советуем взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться", - добавили в УЦОКО.
При этом, по данным МОН, в общем тесты дополнительной сессии ВНО-2020 пройдут в следующие дни:
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- физика - 24 июля,
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- математика - 28 июля,
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- испанский язык - 29 июля,
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- французский язык - 30 июля,
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- немецкий язык - 31 июля,
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- английский язык - 3 августа,
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- Украинский язык и литература - 4 августа,
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- биология - 5 августа,
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- история Украины - 6 августа,
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- география - 7 августа,
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- химия - 10 августа.
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Результаты дополнительной сессии станут известны до 14 августа.
Напомним, основная сессия ВНО-2020 состоялась 25 июня - 17 июля.