Дополнительная сессия ВНО стартует сегодня

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 10504 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100027 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 104906 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131055 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109805 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 129995 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101845 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102534 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104372 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102031 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Дополнительная сессия ВНО стартует сегодня

Дополнительная сессия ВНО стартует сегодня

Киев  •  УНН

 • 18175 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) 2020 года проидет с 24 июля по 10 августа и начнется тестированием по физике. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.

"24 июля - дополнительная сессия ВНО по физике. Допуск участников к пункту начнется в 9:50 и продлится до 10:50", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в приглашении-пропуске указано промежуток времени, в который участнику / участнице ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска.

"Советуем взять с собой 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета и бутылочку с питьевой водой без этикетки, средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться", - добавили в УЦОКО.

При этом, по данным МОН, в общем тесты дополнительной сессии ВНО-2020 пройдут в следующие дни:

  • физика - 24 июля,
  • математика - 28 июля,
  • испанский язык - 29 июля,
  • французский язык - 30 июля,
  • немецкий язык - 31 июля,
  • английский язык - 3 августа,
  • Украинский язык и литература - 4 августа,
  • биология - 5 августа,
  • история Украины - 6 августа,
  • география - 7 августа,
  • химия - 10 августа.

Результаты дополнительной сессии станут известны до 14 августа.

Напомним, основная сессия ВНО-2020 состоялась 25 июня - 17 июля.

Украинские Национальные Новости

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