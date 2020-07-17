В Україні завершилась основна сесія ЗНО-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. В Україні завершилась основна сесія Зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. Останнім учасники складали ЗНО з хімії. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Українського центру оцінювання якості освіти.
“Тестуванням з хімії завершилась основа сесія ЗНО-2020. За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь у тестуванні з хімії взяли 10 тис. 880 осіб, що становить 77,14 % від загальної кількості зареєстрованих”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 3 учасники ЗНО не були допущені до пунктів тестування. Дотримання процедури тестування контролювали 8 громадських спостерігачів.
Вказано, що найвища явка зареєстрована у Чернігівській області - там на ЗНО з хімії прийшли 86,8% зареєстрованих учасників, а найнижча - у Харківській області - прийшли 56,6% зареєстрованих учасників.
“Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не змогли взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з хімії через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 5 робочих днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру, у якому проходили реєстрацію, документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву”, - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 розпочалась 25 червня.