В Украине завершилась основная сессия ВНО-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Украине завершилась основная сессия внешнего независимого оценивания 2020 года. Последнеим участники сдавали ВНО по химии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского центра оценивания качества образования.
"Тестированием по химии завершилась основа сессия ВНО-2020. По оперативной информации региональных центров оценивания качества образования, участие в тестировании по химии приняли 10 тыс. 880 человек, что составляет 77,14% от общего количества зарегистрированных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 3 участника ВНО не были допущены к пунктам тестирования. Соблюдение процедуры тестирования контролировали 8 общественных наблюдателей.
Указано, что самая высокая явка зарегистрирована в Черниговской области - там на ВНО по химии пришли 86,8% зарегистрированных участников, а самая низкая - в Харьковской области - пришли 56,6% зарегистрированных участников.
"Участники внешнего независимого оценивания, которые не смогли принять участие в основной сессии внешнего независимого оценивания по химии по причинам, не зависящим от их действий и воли, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии. Для этого необходимо в течение 5 рабочих дней (с учетом дня проведения тестирования) подать в региональный центр, в котором проходили регистрацию, документ, подтверждающий причину неучастия в основной сессии, и соответствующее заявление", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, основная сессия ВНО-2020 началась 25 июня.