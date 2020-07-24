Додаткова сесія ЗНО стартує сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020 року відбудеться з 24 липня до 10 серпня і розпочнеться тестуванням з фізики. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Українського центру оцінювання якості освіти.
"24 липня – додаткова сесія ЗНО з фізики. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в запрошенні-перепустці вказано проміжок часу, у який учасникові / учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.
"Радимо взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися", - додали в УЦОЯО.
При цьому, за даними МОН, загалом тести додаткової сесії ЗНО-2020 відбудуться у такі дні:
-
- фізика – 24 липня,
-
- математика – 28 липня,
-
- іспанська мова – 29 липня,
-
- французька мова – 30 липня,
-
- німецька мова – 31 липня,
-
- англійська мова – 3 серпня,
-
- українська мова і література – 4 серпня,
-
- біологія – 5 серпня,
-
- історія України – 6 серпня,
-
- географія – 7 серпня,
-
- хімія – 10 серпня.
-
Результати додаткової сесії стануть відомі до 14 серпня.
Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 відбулася 25 червня – 17 липня.