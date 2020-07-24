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19 березня, 18:42 • 42381 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 91136 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 96673 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 114744 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 121300 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 118336 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 153758 перегляди

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Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124764 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123899 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Додаткова сесія ЗНО стартує сьогодні

Додаткова сесія ЗНО стартує сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2020 року відбудеться з 24 липня до 10 серпня і розпочнеться тестуванням з фізики. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Українського центру оцінювання якості освіти.

"24 липня – додаткова сесія ЗНО з фізики. Допуск учасників до пункту розпочнеться о 9:50 і триватиме до 10:50", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в запрошенні-перепустці вказано проміжок часу, у який учасникові / учасниці ЗНО рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

"Радимо взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки, засоби індивідуального захисту, які учасник ЗНО зможе покласти на свій робочий стіл і за потреби скористатися", - додали в УЦОЯО.

При цьому, за даними МОН, загалом тести додаткової сесії ЗНО-2020 відбудуться у такі дні:

  • фізика – 24 липня,
  • математика – 28 липня,
  • іспанська мова – 29 липня,
  • французька мова – 30 липня,
  • німецька мова – 31 липня,
  • англійська мова – 3 серпня,
  • українська мова і література – 4 серпня,
  • біологія – 5 серпня,
  • історія України – 6 серпня,
  • географія – 7 серпня,
  • хімія – 10 серпня.

Результати додаткової сесії стануть відомі до 14 серпня.

Нагадаємо, основна сесія ЗНО-2020 відбулася 25 червня – 17 липня.

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