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Financial Times

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Дочь Д.Трампа и ее муж блокировали проект указа президента США по правам ЛГБТ-сообщества

Киев • УНН

 • 9460 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали проект указа президента США по правам ЛГБТ-сообщества, передает УНН со ссылкой на Politico.

Дочь Д.Трампа и ее муж блокировали проект указа президента США по правам ЛГБТ-сообщества

Отмечают, что для Д.Трампа подготовили документ, который отменял указ президента Барака Обамы 2014 года, запрещающий какую бы то ни было дискриминацию в отношении геев и лесбиянок на рабочем месте. Джаред Кушнер и Иванка Трамп добились, чтобы он не попал на стол к президенту, уточняет Politico.

Неофициальный черновик указа циркулировал в Вашингтоне в последние дни. Джаред Кушнер был назначен советником Д.Трампа, а дочь Иванка считается ближайшим неформальным советником отца. И Кушнер, и Иванка Трамп в прошлом поддерживали некоторые лозунги ЛГБТ-движения.

В Белом доме заявили, что речь идет о черновике, который содержит "некоторые идеи", но не обязательно соответствует ходу мыслей Д.Трампа и вряд ли может быть подписан президентом.

При этом религиозные консерваторы надеются, что Д.Трамп отменит указ Б.Обамы. ЛГБТ-сообщества, по-прежнему опасаются, что Д.Трамп оправдает "дискриминацию" геев.

Как сообщал УНН, с сайта Белого дома исчезли посвященные изменениям климата и правам ЛГБТ страницы.

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