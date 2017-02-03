Дочь Д.Трампа и ее муж блокировали проект указа президента США по правам ЛГБТ-сообщества
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Дочь Дональда Трампа Иванка и ее муж Джаред Кушнер заблокировали проект указа президента США по правам ЛГБТ-сообщества, передает УНН со ссылкой на Politico.
Отмечают, что для Д.Трампа подготовили документ, который отменял указ президента Барака Обамы 2014 года, запрещающий какую бы то ни было дискриминацию в отношении геев и лесбиянок на рабочем месте. Джаред Кушнер и Иванка Трамп добились, чтобы он не попал на стол к президенту, уточняет Politico.
Неофициальный черновик указа циркулировал в Вашингтоне в последние дни. Джаред Кушнер был назначен советником Д.Трампа, а дочь Иванка считается ближайшим неформальным советником отца. И Кушнер, и Иванка Трамп в прошлом поддерживали некоторые лозунги ЛГБТ-движения.
В Белом доме заявили, что речь идет о черновике, который содержит "некоторые идеи", но не обязательно соответствует ходу мыслей Д.Трампа и вряд ли может быть подписан президентом.
При этом религиозные консерваторы надеются, что Д.Трамп отменит указ Б.Обамы. ЛГБТ-сообщества, по-прежнему опасаются, что Д.Трамп оправдает "дискриминацию" геев.
Как сообщал УНН, с сайта Белого дома исчезли посвященные изменениям климата и правам ЛГБТ страницы.