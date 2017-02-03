Дочка Д.Трампа та її чоловік блокували проект указу президента США з прав ЛГБТ-спільноти
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Дочка Дональда Трампа Іванка та її чоловік Джаред Кушнер заблокували проект указу президента США з прав ЛГБТ-спільноти, передає УНН з посиланням на Politico.
Зазначають, що для Д.Трампа підготували документ, який скасовував указ президента Барака Обами 2014 року, що забороняв яку б то не було дискримінацію щодо геїв і лесбіянок на робочому місці. Джаред Кушнер та Іванка Трамп домоглися, щоб він не потрапив на стіл до президента, уточнює Politico.
Неофіційна чернетка указу циркулювала в Вашингтоні протягом останніх днів. Джаред Кушнер був призначений радником Д.Трампа, а дочка Іванка вважається найближчим неформальним радником батька. І Кушнер, і Іванка Трамп в минулому підтримували деякі гасла ЛГБТ-руху.
У Білому домі заявили, що мова йде про чернетку, яка містить “деякі ідеї”, але не обов’язково відповідає ходу думок Д.Трампа і навряд чи може бути підписаною президентом.
При цьому релігійні консерватори сподіваються, що Д.Трамп скасує указ Б.Обами. ЛГБТ-спільноти, як і раніше побоюються, що Д.Трамп виправдає “дискримінацію” геїв.
Як повідомляв УНН, з сайту Білого дому зникли присвячені змінам клімату і правам ЛГБТ сторінки.