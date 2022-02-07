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"Дождемся работы специалистов": председатель Госкосмоса о проблемах со спутником "Сич-2-30"

"Дождемся работы специалистов": председатель Госкосмоса о проблемах со спутником "Сич-2-30"

Киев • УНН

 • 21803 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Ситуация с запуском украинского спутника "Сич-2-30" является нештатной, но понятной и не критичной. Окончательно его состояние удастся выяснить через два месяца после летных испытаний. Об этом заявил председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай в интервью Суспільному, передает УНН.

Цитата

"Специалисты КБ “Южного”, специалисты в использовании спутниковых связей, Национальный центр космических средств ведут эту работу. По окончании мы уже сможем предоставить вам больше информации", — заявил глава Госкосмоса.

Детали

Тафтай пояснил, что причин нештатной ситуации с "Сич-2-30" несколько: это и расположения самого спутника во время его вывода, и количество спутников, которые выводились одновременно с украинским — 105.

"Дождемся, когда специалисты выполнят свою работу, и дальше будем давать оценки", — так Тафтай ответил на вопрос, можно ли будет считать украинский спутник потерянным, если через два месяца он не выйдет на связь.

Контекст

Украинский спутник "Сич-2-30" из-за ряда внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не мог установить устойчивую связь с Землей. Его перевели в энергосберегающий режим.

Что было раньше

13 января, состоялся запуск украинского спутника “Сич-2-30”. После запуска он вышел на связь.

Украина в честь 30-летия Независимости планировала запустить спутник.

В августе прошлого года глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай в интервью УНН сообщил, что запустить его планируется в декабре 2021 года. В декабре он и отправился в Америку.

Однако, впоследствии компания SpaceX вновь перенесла запуск украинского спутника дистанционного зондирования Земли “Сич-2-30” на несколько дней — на 13 января.

Что известно о самом спутнике

Спутник "Сич-2-30“ был разработан и собран украинским предприятием Конструкторское бюро ”Южное" в течение 2017-2020 годов. Некоторые компоненты сателлита произвели компании из Европы и Южной Кореи. Сборка и финальные испытания проходили в 2021 году. Все испытания прошли успешно.

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