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"Дочекаймось роботи фахівців": голова Держкосмосу про проблеми із супутником "Січ-2-30"

"Дочекаймось роботи фахівців": голова Держкосмосу про проблеми із супутником "Січ-2-30"

Київ • УНН

 • 21809 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Ситуація із запуском українського супутника "Січ-2-30" є нештатною, але зрозумілою і не критичною. Остаточно його стан вдасться з’ясувати через два місяці після льотних випробувань. Про це заявив голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай в інтерв’ю Суспільному, передає УНН.

Цитата

"Фахівці КБ “Південного”, фахівці у використанні супутникових зв’язків, Національний центр використання космічних засобів ведуть цю роботу. Після закінчення ми вже зможемо надати вам більшу інформацію", — заявив голова Держкосмосу.

Деталі

Тафтай пояснив, що причин нештатної ситуації із "Січ-2-30" кілька: це і розташування самого супутника під час його виведення, і кількість супутників, які виводились одночасно з українським — 105.

"Дочекаймось, коли фахівці виконають свою роботу, і далі будемо давати оцінки", — так Тафтай відповів на питання, чи можна буде вважати український супутник втраченим, якщо через два місяці він не вийде на зв’язок.

Контекст

Український супутник “Січ-2-30” через ряд зовнішніх чинників, пов’язаних з особливостями кластерного запуску, не міг встановити стійкий зв’язок з Землею. Його перевели в енергозберігальний режим.

Що було раніше

13 січня, відбувся запуск українського супутника “Січ-2-30”. Після запуску він вийшов на зв’язок.

Україна на честь 30-річчя Незалежності планувала запустити супутник.

У серпні минулого року глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай в інтерв’ю УНН повідомив, що запустити його заплановано у грудні 2021 року. У грудні він і вирушив до Америки.

Однак, згодом компанія SpaceX знову перенесла запуск українського супутника дистанційного зондування землі “Січ-2-30” на кілька днів — на 13 січня.

Що відомо про сам супутник

Супутник “Січ-2-30” був розроблений та зібраний українським підприємством Конструкторське бюро “Південне” впродовж 2017-2020 років. Деякі компоненти сателіта виробили компанії з Європи та Південної Кореї. Складання та фінальні випробування проходили у 2021 році. Всі випробування пройшли успішно.

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