"Дочекаймось роботи фахівців": голова Держкосмосу про проблеми із супутником "Січ-2-30"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Ситуація із запуском українського супутника "Січ-2-30" є нештатною, але зрозумілою і не критичною. Остаточно його стан вдасться з’ясувати через два місяці після льотних випробувань. Про це заявив голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай в інтерв’ю Суспільному, передає УНН.
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"Фахівці КБ “Південного”, фахівці у використанні супутникових зв’язків, Національний центр використання космічних засобів ведуть цю роботу. Після закінчення ми вже зможемо надати вам більшу інформацію", — заявив голова Держкосмосу.
Деталі
Тафтай пояснив, що причин нештатної ситуації із "Січ-2-30" кілька: це і розташування самого супутника під час його виведення, і кількість супутників, які виводились одночасно з українським — 105.
"Дочекаймось, коли фахівці виконають свою роботу, і далі будемо давати оцінки", — так Тафтай відповів на питання, чи можна буде вважати український супутник втраченим, якщо через два місяці він не вийде на зв’язок.
Контекст
Український супутник “Січ-2-30” через ряд зовнішніх чинників, пов’язаних з особливостями кластерного запуску, не міг встановити стійкий зв’язок з Землею. Його перевели в енергозберігальний режим.
Що було раніше
13 січня, відбувся запуск українського супутника “Січ-2-30”. Після запуску він вийшов на зв’язок.
Україна на честь 30-річчя Незалежності планувала запустити супутник.
У серпні минулого року глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай в інтерв’ю УНН повідомив, що запустити його заплановано у грудні 2021 року. У грудні він і вирушив до Америки.
Однак, згодом компанія SpaceX знову перенесла запуск українського супутника дистанційного зондування землі “Січ-2-30” на кілька днів — на 13 січня.
Що відомо про сам супутник
Супутник “Січ-2-30” був розроблений та зібраний українським підприємством Конструкторське бюро “Південне” впродовж 2017-2020 років. Деякі компоненти сателіта виробили компанії з Європи та Південної Кореї. Складання та фінальні випробування проходили у 2021 році. Всі випробування пройшли успішно.