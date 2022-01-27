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Шахед-136

У супутника “Січ-2-30” виникли проблеми на орбіті: що відомо

У супутника “Січ-2-30” виникли проблеми на орбіті: що відомо

Київ • УНН

 • 25684 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Український супутник “Січ-2-30” через ряд зовнішніх чинників, пов’язаних з особливостями кластерного запуску, не міг встановити стійкий зв’язок з Землею. Його перевели в енергозберігальний режим. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДП “КБ “Південне”.

Цитата

“Низка зовнішніх чинників, пов’язаних з особливостями кластерного запуску, не дозволив встановити стійкий зв’язок з космічним апаратом під час критично важливих перших сеансів і забезпечити своєчасну побудову його штатної орієнтації. Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом. Поєднання цих факторів призвело до негативного впливу на енергетичний баланс апарата”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що закладені ще на етапі розроблення та створення космічного апарата інженерні рішення й алгоритми роботи дозволили “Січ-2-1” провести самостійне перезавантаження та поновити свою працездатність в енергозберігальному режимі.

За результатами наступних сеансів зв’язку відмов бортової апаратури не виявлено.

“Моделювання динаміки руху космічного апарата по орбіті з урахуванням впливу зовнішніх факторів (взаємодії космічного апарата з магнітним полем Землі, гравітаційних та аеродинамічних впливів) свідчить про те, що протягом 1-2 місяців просторове положення стане сприятливим для накопичення електроенергії, що дасть можливість привести орієнтацію до штатної”, — зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що наразі спеціалісти Національний центр управління та випробувань космічних засобів разом з фахівцями ДП “КБ “Південне” забезпечують зв’язок з космічним апаратом та аналізують телеметричну інформацію, готуючись до продовження льотних випробувань.

Що було раніше

13 січня, відбувся запуск українського супутника “Січ-2-30”. Після запуску він вийшов на зв’язок.

Україна на честь 30-річчя Незалежності планувала запустити супутник.

У серпні минулого року глава Державного космічного агентства Володимир Тафтай в інтерв’ю УНН повідомив, що запустити його заплановано у грудні 2021 року. У грудні він і вирушив до Америки.

Однак, згодом компанія SpaceX знову перенесла запуск українського супутника дистанційного зондування землі “Січ-2-30” на кілька днів — на 13 січня.

Що відомо про сам супутник

Супутник “Січ-2-30” був розроблений та зібраний українським підприємством “Конструкторське бюро “Південне” впродовж 2017-2020 років. Деякі компоненти сателіта виробили компанії з Європи та Південної Кореї. Складання та фінальні випробування проходили у 2021 році. Всі випробування пройшли успішно.

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