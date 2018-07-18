Суточный транзит газа в ЕС вырос на 10% из-за остановки "Северного потока"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Суточный объем транзита российского газа по территории Украины в ЕС вырос на 10% - до 300 млн куб. м - из-за остановки "Северного потока" на двухнедельный ремонт. Об этом сообщил УНН советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.
"По оперативной информации, на сегодняшнее утро суточный объем транзита вырос с 274 млн куб. до 300 млн куб. м из-за остановки "Северного потока" на двухнедельный ремонт", - сообщил Белявский.
Добавим, газопровод "Северный поток" из России в Германию 17 июля остановился на планово-предупредительный ремонт до конца июля.
Напомним, транзит газа в ЕС в первом полугодии уменьшился на 7,7%.