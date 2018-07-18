Добовий транзит газу до ЄС зріс на 10% через зупинку "Північного потоку"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Добовий обсяг транзиту російського газу територією Україною до ЄС зріс на 10% - до 300 млн куб. м - через зупинку "Північного потоку" на двотижневий ремонт. Про це повідомив УНН радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський.
"За оперативною інформацією, на сьогоднішній ранок добовий обсяг транзиту зріс з 274 млн куб. до 300 млн куб. м через зупинку "Північного потоку" на двотижневий ремонт", - повідомив Білявський.
Додамо, газопровід "Північний потік" з Росії до Німеччини 17 липня зупинився на планово-попереджувальний ремонт до кінця липня.
Нагадаємо, транзит газу до ЄС у першому півріччі зменшився на 7,7%.