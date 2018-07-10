Суточное балансировки: АМКУ требует разъяснений от НКРЭКУ и "Укртрансгаза"

"На прошлой неделе было направлено два требования. Одно на "Укртрансгаз" о предоставлении объяснений относительно промедления с внедрением предпосылок для того, чтобы рынок балансирующего газа закупался на конкурсной основе. Также было направлено требование к НКРЭКУ о предоставлении оценки действий "Укртрнасгаза" по закупке балансирующего газа именно таким образом, каким он сейчас закупается, - одним лотом в "Нафтогаза". Соответствует ли она вторичному законодательству, утвержденному НКРЭКУ", - сказал Терентьев.

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По его словам, АМКУ ожидает, что получит ответы после 20 июля и на основе этого будет принимать соответствующие меры.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности отмечает необходимость внедрения в Украине суточной балансировки на рынке природного газа начиная с 1 августа 2018 года, а также попросило "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз" до 15 июля подготовить отчет для Минэнергоугля по подготовке и своевременному внедрению суточной балансировки в Украине.