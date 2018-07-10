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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 51616 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105814 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127320 просмотра

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8 марта, 10:25 • 134678 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 170499 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153874 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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Суточное балансировки: АМКУ требует разъяснений от НКРЭКУ и "Укртрансгаза"

Суточное балансировки: АМКУ требует разъяснений от НКРЭКУ и "Укртрансгаза"

Киев  •  УНН

 • 16766 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Антимонопольный комитет направил требование к "Укртрансгазу" о предоставлении разъяснений относительно промедления с введением суточного балансирования на газовом рынке и обратился к НКРЭКУ о предоставлении информации по поводу проблемных вопросов, возникающих при внедрении суточной балансировки. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель АМКУ Юрий Терентьев.

"На прошлой неделе было направлено два требования. Одно на "Укртрансгаз" о предоставлении объяснений относительно промедления с внедрением предпосылок для того, чтобы рынок балансирующего газа закупался на конкурсной основе. Также было направлено требование к НКРЭКУ о предоставлении оценки действий "Укртрнасгаза" по закупке балансирующего газа именно таким образом, каким он сейчас закупается, - одним лотом в "Нафтогаза". Соответствует ли она вторичному законодательству, утвержденному НКРЭКУ", - сказал Терентьев.

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По его словам, АМКУ ожидает, что получит ответы после 20 июля и на основе этого будет принимать соответствующие меры.

Напомним, Министерство энергетики и угольной промышленности отмечает необходимость внедрения в Украине суточной балансировки на рынке природного газа начиная с 1 августа 2018 года, а также попросило "Нафтогаз Украины" и "Укртрансгаз" до 15 июля подготовить отчет для Минэнергоугля по подготовке и своевременному внедрению суточной балансировки в Украине.

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